Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:48

Akıllı köyler Türkiye'nin gündemine oturdu! Bakan Kurum'dan dikkat çeken videolu paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü depremzedelere teslim edilen akıllı kalıcı köy evlerinin anlatıldığı bir video yayımladı. Bakan Kurum, paylaşımındaki mesajında "Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş" şeklindeki depremzedelerin ifadelerine yer verirken, evini teslim alan depremzedelere aynı mesajında "Hep böyle güvenle, sağlıkla oturun" temennisinde bulundu.