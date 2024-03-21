Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:42
Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?
Altın fiyatları yönü için etkili olan Fed faiz kararı açıklandı. Sabit tutulan faiz sonrası ons altın Fed rüzgarına kapılarak yeni rekorunu gördü. Altın gram fiyatı bu yükselişten güç bularak iç piyasada 2300 lira seviyesi üzerine çıkmasıyla zirvesini yeniledi. Yükseliş trendini güçlendiren altın sonrası yatırımcılar canlı altın fiyatları için yakın takibe girdi.