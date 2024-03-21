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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:42

Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?

Altın fiyatları yönü için etkili olan Fed faiz kararı açıklandı. Sabit tutulan faiz sonrası ons altın Fed rüzgarına kapılarak yeni rekorunu gördü. Altın gram fiyatı bu yükselişten güç bularak iç piyasada 2300 lira seviyesi üzerine çıkmasıyla zirvesini yeniledi. Yükseliş trendini güçlendiren altın sonrası yatırımcılar canlı altın fiyatları için yakın takibe girdi.

Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?

Altın gram fiyatı yeni rekorunu gördü. Fed faiz kararı sonrası yükselişini güçlendiren ons altın 2200 dolar üzerine çıkarak zirveyi gördü. Buradan esen rüzgarla gram altın rekor seviyeye imza attı. İşte piyasadan canlı rakamlar…

Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit bıraktı.

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Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?

ALTIN FED RÜZGARINA KAPILDI!

Fed kararı sonrası altın piyasası yukarı yönlü hareketlendi. Ons altın 2200 dolar üzerinde işlem görürken gram altın fiyatı 2300 liradan işlem görüyor.

Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.301,41
SATIŞ(TL) 2.301,80

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Altın gram fiyatı Fed rüzgarına kapıldı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 21 Mart ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.155,00
SATIŞ(TL) 4.382,00

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