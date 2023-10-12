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Haberler Fotohaber Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 17:21

Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Fed'in son bir faiz artırımı yapacağı ihtimalinin kuvvetlendi. 1884 dolar seviyesine yükselen ons altın, Fed üyelerinin güvercin açıklamaları ve jeopolitik risklerle artmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için, "Elinde altın bulunduran yatırımcının satış için çok acele etmemesi gerekiyor" diyerek uyardı. Peki 12 Ekim 2023 altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları için piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? İşte detaylar…

Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde de pozitif seyir devam ediyor. ABD enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirken, altın fiyatları tarafındaki seyir merak ediliyor. ABD enflasyon verisi sonrası ons altın fiyatı 1.874 dolar seviyesine, ondan destek alan gram altın fiyatı da 1.673 lira seviyesine geriledi.

Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

ABD VERİSİ İLE ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Altın fiyatları cephesinde İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Gram altın fiyatı ons destekli dalgalanmalarını sürdürürken, çeyrek altın 2.840 liradan, Cumhuriyet altını 11.362 liradan işlem görüyor. Fed'in 2023'te bir faiz artırımı daha yapacağı yönündeki beklentiler artarken, banka üyelerinden gelecek yeni açıklamalar yatırımcının odağında olmaya devam ediyor.

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Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

İSLAM MEMİŞ: ALTIN YATIRIMCISI ACELECİ OLMASIN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları analizinde şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da hafta sonu itibarıyla yaşanan savaşın jeopolitik riskleri tırmandırmasıyla birlikte altın fiyatları haftaya yükselişle başlamıştı. Savaşın hala sürmesi ve Orta Doğu'daki gerilim, güvenli liman olan altına talebi artırıyor. Bu durum da altın fiyatları tarafındaki yükselişi destekliyor. Öte yandan Fed üyelerinden gelen mesajlarla tahvil faizleri de geriliyor. Bu harekette ons altın fiyatını destekleyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın jeopolitik ortamlarda en güvenli limandır. Altın puslu havayı sever. Bu yüzden altın yatırımcısının gözü Orta Doğu'dan gelecek haber akışında. Bu süreç ne kadar devam edecek? Farklı ülkeler bu sürece dahil olacak mı? Bunu izleyip yatırımcılar ona göre pozisyon alacak.

Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Orta ve uzun vadede altın fiyatları gerçek bir ekonomik krizi fiyatlamaya başladığı zaman, gerçek bir savaş riskini fiyatladığı zaman ons tarafında 2000 dolar üzerinde ataklar göreceğiz. Gram altın tarafında da 2000 lira seviyesi üzerinde ataklar göreceğiz. Bu süreç çok uzak değil gibi duruyor. Elinde altın bulunduran yatırımcının satış için çok acele etmemesi gerekiyor."

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