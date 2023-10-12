Altın fiyatları ABD verisiyle geriledi! İslam Memiş ‘Acele etmeyin’ diyerek uyardı! 12 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 17:21

Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Fed'in son bir faiz artırımı yapacağı ihtimalinin kuvvetlendi. 1884 dolar seviyesine yükselen ons altın, Fed üyelerinin güvercin açıklamaları ve jeopolitik risklerle artmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için, "Elinde altın bulunduran yatırımcının satış için çok acele etmemesi gerekiyor" diyerek uyardı. Peki 12 Ekim 2023 altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları için piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? İşte detaylar…