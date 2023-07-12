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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 08:14

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dönemde grafiğindeki hareketleri sürdüren altın fiyatları, anlık güncel ve canlı takip ekranıyla gündemde yer edinmeye devam ediyor. 12 Temmuz 2023 sabah saatlerinde piyasalardan gelen veriler şöyle; Gram altın 1626 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın 2629 TL ile gösterge tablolarındaki yeşil rengini koruyor, yarım ve tam altın ise sırasıyla; 5242 TL, 10 bin 485 TL ile alınıyor. Tablolar güne bu açılışı yaparken vatandaşlar ise "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yükselecek mi?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte canlı ve güncel gelişmeleriyle altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Canlı, güncel ve anlık hareketleriyle takip edebileceğiniz Sabah Finans ekranıyla "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yükselecek mi?" gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz. İşte çeyrek altın, gram altın, tam altın, yarım altın alış satış fiyatı.

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.478,18

SATIŞ (TL) 1.570,48

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.617,81

Gram altın satış: 1.618,09

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.619,00

Çeyrek altın satış: 2.682,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.777,00

Cumhuriyet altını satış: 10.940,00

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