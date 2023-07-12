Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 08:14

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO | 12 Temmuz Tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dönemde grafiğindeki hareketleri sürdüren altın fiyatları, anlık güncel ve canlı takip ekranıyla gündemde yer edinmeye devam ediyor. 12 Temmuz 2023 sabah saatlerinde piyasalardan gelen veriler şöyle; Gram altın 1626 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın 2629 TL ile gösterge tablolarındaki yeşil rengini koruyor, yarım ve tam altın ise sırasıyla; 5242 TL, 10 bin 485 TL ile alınıyor. Tablolar güne bu açılışı yaparken vatandaşlar ise "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi yükselecek mi?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte canlı ve güncel gelişmeleriyle altın fiyatları.