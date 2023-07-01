CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Giriş Tarihi: 01.07.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 08:01

Altın fiyatları gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet gibi seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapanlar hafta sonu da araştırmalara devam ediyor. Sene başından bu yana hareketli bir seyir gösteren piyasa yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Altın fiyatları bugün canlı alış-satış rakamları ile araştırılıyor. 1 Temmuz 2023 altın gram fiyatı 1.500 TL üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarla takip edilen rakamlar dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve ekonomik hamlelerden etkileniyor. Peki, 1 Temmuz altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? İşte, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı…