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Haberler Fotohaber CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 08:01

CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Altın fiyatları gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet gibi seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Yatırım ve birikim yapanlar hafta sonu da araştırmalara devam ediyor. Sene başından bu yana hareketli bir seyir gösteren piyasa yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Altın fiyatları bugün canlı alış-satış rakamları ile araştırılıyor. 1 Temmuz 2023 altın gram fiyatı 1.500 TL üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalarla takip edilen rakamlar dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve ekonomik hamlelerden etkileniyor. Peki, 1 Temmuz altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? İşte, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı…

CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

Altın fiyatları canlı takip sürüyor. Hafta sonu da takibi bırakmayan piyasa yatırımcıları, ons bazında yaşanan hareketliliğin etkilerini görmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yanıt arıyor. Altının gramı 1500 liranın üzerinde seyretmeye devam ederken çeyrek altın fiyatı 2 bin 600 seviyesini görüyor. Peki, 1 Temmuz 2023 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu?

CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

1 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 5.129,00

SATIŞ (TL) 5.350,00

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CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.452,48

SATIŞ (TL) 1.566,58

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CANLI Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Temmuz 2023 Cumartesi canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL): 10.042,00

SATIŞ (TL) 10.263,00

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