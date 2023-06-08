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Haberler Fotohaber Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 06:51

Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

Son günlerde altın ve döviz kuru üzerinde bir hareketlilik hakim. Haftanın dördüncü gününde de gerek yatırımcılar gerekse piyasalardaki hareketlilikle beraber gelişmeleri yakından takip edenler "8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 7 Haziran'da da sert yükselişlere imza atan altının gram fiyatı bugün güne 1457 TL civarından açılış yaptı. Peki, 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları takip ekranı.

Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

8 Haziran 2023 saatler 06.30'u gösterirken gram altın; 1457, çeyrek altın; 2382 ve ONS altın 1946 TL ile güne başlıyor. Geçtiğimiz gün de yukarı yönlü hareketini sürdüren yatırım aracının yurt içinde gram fiyatları ile ilgili araştırmalar sürerken en çok merak edilen ise uzman görüşleri. Bu noktada "8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne, altın almalı mı satmalı mı? İşte uzman görüşleriyle canlı rakamlar.

Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

7 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.456,80

Gram altın satış: 1.457,06

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Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.381,00

Çeyrek altın satış: 2.450,00

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Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.776,00

Yarım altın satış: 4.901,00

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