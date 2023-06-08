Altın fiyatları canlı - anlık - güncel: 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?

Son günlerde altın ve döviz kuru üzerinde bir hareketlilik hakim. Haftanın dördüncü gününde de gerek yatırımcılar gerekse piyasalardaki hareketlilikle beraber gelişmeleri yakından takip edenler "8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 7 Haziran'da da sert yükselişlere imza atan altının gram fiyatı bugün güne 1457 TL civarından açılış yaptı. Peki, 8 Haziran 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları takip ekranı.