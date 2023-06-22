Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:02

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları 22 Haziran 2023 günü yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılmakta. Küresel gelişmeleri, dolar kuru ve ONS altındaki hareketlilik sonucu altın fiyatları değişim göstermekte. Özellikle gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini alıyor. Altın fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, iç piyasada yaşanacak gelişmeler sonucu canlı altın fiyatları grafiği aşağı doğru hareket edebilir. 09.46 itibariyle çeyrek altın 2 bin 301 TL alış fiyatına sahip. Peki, tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel alış satış altın fiyatı 22 Haziran 2023