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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:02

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları 22 Haziran 2023 günü yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılmakta. Küresel gelişmeleri, dolar kuru ve ONS altındaki hareketlilik sonucu altın fiyatları değişim göstermekte. Özellikle gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini alıyor. Altın fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, iç piyasada yaşanacak gelişmeler sonucu canlı altın fiyatları grafiği aşağı doğru hareket edebilir. 09.46 itibariyle çeyrek altın 2 bin 301 TL alış fiyatına sahip. Peki, tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel alış satış altın fiyatı 22 Haziran 2023

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı alış satış altın fiyatları bugün için araştırılmakta. İç piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucu gram, yarım, 22 bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları değişmekte. En güncel rakamlar doğrultusunda yatırımcılar altın fiyatı ve yorumlarını araştırıyor. Altında %0,48 oranında düşüş söz konusu. İşte güncel altın fiyatları 22 Haziran 2023

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

22 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.461,80

SATIŞ (TL) 1.462,05

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.301

SATIŞ (TL) 2.375

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK 22 HAZİRAN 2023: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.298,51

SATIŞ (TL) 1.392,27

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