Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
12:40
Altın Fiyatları Canlı Takip (13 Nisan 2024) | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?
Altın fiyatları grafiği yatırımcılar ve düğün hazırlığında olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İnişli çıkışlı seyri dolayısıyla alış-satış rakamları sürekli güncellenen gram altın fiyatı sık sık takip edilirken, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu kuyumcularda yankı uyandırıyor. İşte, 13 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı…