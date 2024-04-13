Altın Fiyatları Canlı Takip (13 Nisan 2024) | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Hem düğün sahiplerinin hem de düğünlere misafir olarak katılan vatandaşların akıllarında bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu yer buldu. İyi bir yatırım aracı olması ve piyasalardaki hareketlilik sebebiyle altının gram fiyatı sık sık araştırma konusu oluyor. İşte 13 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…