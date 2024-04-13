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Haberler Fotohaber Altın Fiyatları Canlı Takip (13 Nisan 2024) | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 12:40

Altın Fiyatları Canlı Takip (13 Nisan 2024) | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları grafiği yatırımcılar ve düğün hazırlığında olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İnişli çıkışlı seyri dolayısıyla alış-satış rakamları sürekli güncellenen gram altın fiyatı sık sık takip edilirken, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu kuyumcularda yankı uyandırıyor. İşte, 13 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı…

Altın Fiyatları Canlı Takip 13 Nisan 2024 | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Hem düğün sahiplerinin hem de düğünlere misafir olarak katılan vatandaşların akıllarında bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL sorusu yer buldu. İyi bir yatırım aracı olması ve piyasalardaki hareketlilik sebebiyle altının gram fiyatı sık sık araştırma konusu oluyor. İşte 13 Nisan 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel rakamlar…

Altın Fiyatları Canlı Takip 13 Nisan 2024 | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.437,77
SATIŞ(TL) 2.438,65

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Altın Fiyatları Canlı Takip 13 Nisan 2024 | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.159,00
SATIŞ(TL) 4.564,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip 13 Nisan 2024 | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.989,00
SATIŞ(TL) 17.246,00

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Altın Fiyatları Canlı Takip 13 Nisan 2024 | Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, ons fiyatı kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.343,36
SATIŞ(USD) 2.344,21

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI


ALIŞ(TL) 2.305,51
SATIŞ(TL) 2.461,74

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