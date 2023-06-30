Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 30 HAZİRAN 2023: Gram altın rekora koşuyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 07:41

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 30 HAZİRAN 2023: Gram altın rekora koşuyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile alış-satış verileri takip ediliyor. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları, dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki hareketlilik altın gram fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son dönemde yukarı doğru ivme kazanan altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Yatırım ve birikim yapanlar ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, saat 06.45 itibarıyla 1.596,77 TL alış ve 1.597,07 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 30 Haziran 2023 Cuma anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları canlı takip ekranı 30 Haziran 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu 30 Haziran 2023 Cuma bugün için araştırılıyor. Ons değerinde yaşanan hareketlilik alış satış değerleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Hafta başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları haftayı yükselişle kapatıyor. Yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna Kapalıçarşı verileri ile yanıt arıyor. Anlık ve canlı rakamlara göre; gram altın fiyatı bugün saat 0645 itibarıyla 1.597,07 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 2.658,00 liradan işlem görüyor. İşte 30 Haziran 2023 Cuma güncel altın fiyatları canlı takip ekranı ve alış-satış rakamları…

Altın fiyatları canlı takip ekranı 30 Haziran 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

30 HAZİRAN 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları canlı takip ekranı 30 Haziran 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.442,69

SATIŞ (TL) 1.556,37

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları canlı takip ekranı 30 Haziran 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.596,77

SATIŞ (TL) 1.597,07

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları canlı takip ekranı 30 Haziran 2023: Yükseliş devam ediyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ (TL) 2.556,00

SATIŞ (TL) 2.658,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA