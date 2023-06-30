ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 30 HAZİRAN 2023: Gram altın rekora koşuyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 30.06.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 07:41

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile alış-satış verileri takip ediliyor. FED, TCMB, Avrupa Merkez Bankası kararları, dünyada yaşanan gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki hareketlilik altın gram fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son dönemde yukarı doğru ivme kazanan altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Yatırım ve birikim yapanlar ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı, saat 06.45 itibarıyla 1.596,77 TL alış ve 1.597,07 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 30 Haziran 2023 Cuma anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...