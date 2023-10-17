Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş ’kalıcı değil’ diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:57

Altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi ile yükselişini bu hafta da sürdürüyor. 'Güvenli liman' özelliğiyle talebin artması sonrası altın fiyatları tarafında 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta kapanıştan önce psikolojik destek seviyesini kıran ons altın ve gram altın, destek seviyesinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.719 lira seviyesinden işlem görürken ons altın fiyatı mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergilemeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, "Elinde bulunduranlar beklemeye devam etmeli. Korku ve panikle satanlar yerini alamayacak. Ortalık puslu. Bu puslu havalarda kısa vadede işlemler yapılmamalı" dedi. Peki 16 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları tarafındaki son dakika gelişmeleri ile beraber altın fiyatları...