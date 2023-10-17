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Haberler Fotohaber Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş 'kalıcı değil' diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:57

Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş 'kalıcı değil' diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi ile yükselişini bu hafta da sürdürüyor. 'Güvenli liman' özelliğiyle talebin artması sonrası altın fiyatları tarafında 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta kapanıştan önce psikolojik destek seviyesini kıran ons altın ve gram altın, destek seviyesinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.719 lira seviyesinden işlem görürken ons altın fiyatı mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergilemeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de, "Elinde bulunduranlar beklemeye devam etmeli. Korku ve panikle satanlar yerini alamayacak. Ortalık puslu. Bu puslu havalarda kısa vadede işlemler yapılmamalı" dedi. Peki 16 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları tarafındaki son dakika gelişmeleri ile beraber altın fiyatları...

Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş ’kalıcı değil’ diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları için İsrail-Filistin çatışması yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ateşkese ilişkin söylemlerin artması risk iştahını sınırlı da olsa yükseltiyor. İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle yüzde 5,5 yükselerek geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamlayan ons altın, kaydettiği 5,5'lik artışla 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doları aşan ons altın fiyatının artışında, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme de önemli rol oynadı. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.719 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibariyle çeyrek altın 2.895 TL'den, Cumhuriyet altını 11.850 TL'den satılıyor. Ons altın fiyatı da şu sıralarda 1.917 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş ’kalıcı değil’ diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSK İŞTAHI YÜKSELDİ

Cuma günü ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 1.727 liradan tamamlarken, ons altın fiyatı da haftalık bazda yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 1.713 lira seviyesinde bulunuyor. Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olduğunu hatırlatarak, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini ifade etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları analizinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar:

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Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş ’kalıcı değil’ diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

İSLAM MEMİŞ 'KALICI DEĞİL' DİYEREK UYARDI

Yeni bir haftaya başladık. Gözümüz kulağımız Orta Doğu'dan gelecek haberlerde. Piyasalar neyi fiyatlıyor? Çarşamba günü Avrupa tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Euro Bölgesi'ndeki enflasyonla birlikte Euro/Dolar paritesinde hızlı bir toparlanma, dolar endeksinde de aşağı yönlü bir trend oluşabilir. Ons altın 1917 dolar seviyesinde. Ons altında 1908 dolar destek seviyesi yukarıda 1980 direnç seviyesi var. 1908-1980 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Kısa vadeli geri çekilmeler kalıcı değil.

Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş ’kalıcı değil’ diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

"ELİNDE ALTIN BULUNDURANLAR BEKLEMEYE DEVAM ETMELİ"

Çarşamba gününden sonra ons altın tarafında tekrar yükseliş beklediğimi söyleyebilirim. Gram altın/TL fiyatında bu hafta 1750-1800 TL aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Bir sonraki ataklarda 1800-1850 TL aralığına yerleşecek gram altın var karşımızda. Elinde bulunduranlar beklemeye devam etmeli. Korku ve panikle satanlar yerini alamayacak. Ortalık puslu. Bu puslu havalarda kısa vadede işlemler yapılmamalı. Bankalardaki makas aralıkları 60-70 TL. Bu makas aralıklarını muhakkak göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Altın fiyatları durmuyor! İslam Memiş ’kalıcı değil’ diyerek o günü işaret etti! 17 Ekim 2023 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.719,16
SATIŞ(TL) 1.719,32

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