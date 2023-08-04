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Haberler Fotohaber Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:22

Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, ons altın fiyatındaki yükseliş ve döviz kurundaki gelişmelerle geçtiğimiz haftalara kadar zirveleri yenilerken, ağustos ayının ilk haftasında düşüşe geçti. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.938,06 dolar en düşük ise 1.932,21 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.707,13 TL en düşük ise 1.673,93 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. ABD'de bu hafta açıklanan bir dizi güçlü verinin Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından yatırımcılar yakından izlenen tarım dışı istihdam verilerini beklerken altın fiyatları, altı haftanın en kötü haftalık performansını sürdürüyor.

Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunu mali durumu ve borç yüküyle ilgili endişeleri nedeniyle "AAA"dan "AA+"ya düşürmesiyle yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. Son günlerde dolar endeksinin güçlenmesine ek olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yükselmesi ile oldukça şiddetli baskılanan ons altın fiyatı haftanın son gününde 1930 dolar sınırında hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 1750 TL seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugün 1677 TL'den değerlenirken, gözler saat 15.30'da ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

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Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ALTIN YATIRIMCISI ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Altın fiyatları tarafında düşüş eğilimi sürerken altın yatırımcısının gözü bugün saat 15.30'da açıklanacak Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam raporunda olacak. Tarım dışı istihdam verisi Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verecek. Saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda, Fed'in önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin gösterdiği belli olacak.

Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

İSLAM MEMİŞ: ALTIN FİYATLARI İÇİN BEKLENEN DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları için yaptığı açıklamasında, ons altın fiyatında ağustos ayında beklenen düşüşün gerçekleştiğini vurguladı. Ons altın fiyatını önemsediğini belirten uzman isim birkaç hafta içerisinde tepki yükselişleri ile altın ons fiyatının 2000 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğinin altını çizdi. Bu yıl için 2150-2300 dolar aralığında bir fiyat tahmini yapan Memiş, yatırımcının ons altın tarafına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Gram altın fiyatında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyen İslam Memiş, 1680-1730 TL seviyelerine dikkat çekti. "Yıl sonunda ise 1800 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum" şeklinde değerlendirme yapan piyasa uzmanı, "Yatırımcısı 1700 TL altındaki rakamları kısa vade için alım fırsatı olarak değerlendirebilir diye tahmin ediyorum" dedi. Ons altın fiyatının gram altın fiyatına hızlıca destek verebileceğini de belirtti. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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