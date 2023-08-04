Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:22

Altın fiyatları düştü! Yatırımcılar ABD verisine odaklandı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, ons altın fiyatındaki yükseliş ve döviz kurundaki gelişmelerle geçtiğimiz haftalara kadar zirveleri yenilerken, ağustos ayının ilk haftasında düşüşe geçti. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.938,06 dolar en düşük ise 1.932,21 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.707,13 TL en düşük ise 1.673,93 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...