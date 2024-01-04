Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

FED'DEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Fed tutanaklarına göre para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer ise 2024 yılında faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi ise piyasalar tarafından dikkat çekti.