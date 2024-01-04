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Haberler Fotohaber Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:06

Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın gram fiyatı tarafında gerileme yaşandı. Dün yayımlanan Fed tutanaklarında erken faiz indirimi mesajı olmaması piyasalar tarafından dikkat çekti. Ons altın kısmi düşüş gösterdi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükseliş trendine ara verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın borçlanacakları uyardı. Bu kapsamda 4 Ocak 2024 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak konusu oldu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar...

Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları yeni yıla rekor kırarak başladı. Şu sıralarda ons altın tarafındaki düşüşten etkilenen altın gram fiyatı rekor yükselişlerine ara verdi. Bu kapsamda 'Altın fiyatları düşecek mi artacak mı' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tarafındaki beklentilerini açıkladı.

Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

FED'DEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Fed tutanaklarına göre para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer ise 2024 yılında faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi ise piyasalar tarafından dikkat çekti.

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Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken beklentilerini paylaştı.

Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

"DİP SEVİYESİ ONS ALTINDA 2000 DOLAR ALTIN GRAMDA 2000 TL"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın tarafında 2063 dolar seviyesi var karşımızda yine 2024 yılı itibariyle 2000 dolar dip seviyesi gram altında da 2000 TL dip seviyesi olacak.

Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

İŞTE YILIN İLK ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ALTIN BEKLENTİSİ

Yılın ilk çeyreğinde gram altın tarafında 2150-2250 lira, ons altın tarafında 2150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum.

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