Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:06
Altın fiyatları düştü! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat
Altın gram fiyatı tarafında gerileme yaşandı. Dün yayımlanan Fed tutanaklarında erken faiz indirimi mesajı olmaması piyasalar tarafından dikkat çekti. Ons altın kısmi düşüş gösterdi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükseliş trendine ara verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası altın borçlanacakları uyardı. Bu kapsamda 4 Ocak 2024 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak konusu oldu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar...