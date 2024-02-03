Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş kritik seviyeleri işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?

Uzman ismin o açıklamaları:

"ALTIN FİYATLARI TARAFINDAKİ DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

Dün ons altın 2028-2058 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirdi. 20 dolarlık bir fark var. Şu anda 2034 dolar seviyesinde. Yine 2000-2050 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Ama düşüşler kalıcı değil. Düşüşler alım fırsatı. İlk radarına alacağı seviye 2070 dolar seviyesi. O yüzden 2030, 2020, 2000 dolar seviyeleri, yani 2050 dolar seviyesi altındaki her rakamsal değer bizim için ucuz bir fiyatlama. Düşüşler kalıcı değil. Ona göre değerlendirmekte fayda var.