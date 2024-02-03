Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
09:10
Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş kritik seviyeleri işaret etti: Altın almalı mı satmalı mı?
Yukarı yönlü yükselişlerini sürdüren altın fiyatları, ABD verisi sonrası geriledi. Altın gram fiyatı 2000 TL'nin altına sarkarken ons altın fiyatı 2040 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi 2056 dolar seviyelerinde olan ons altın, veri sonrası 2028 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Fed sonrası bu yükselişler kaldığı yerden yoluna devam edecek" diyerek altın fiyatları için kritik seviyeleri söyledi. Peki Kapalıçarşı'da en çok takip edilenler arasında başı çeken gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını hangi seviyelerde işlem görüyor? İşte detaylar…