Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:20

Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu'daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, dün İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalaması sonucunda jeopolitik risklerle hızlı bir yükselişe geçti. Çeyrek altın gün içinde 3.000 TL'yi aşarken, ons altın 2.000 dolar eşiğine hızla yaklaşıyor. Dün 1.727 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatı ise Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin taşıdığı risklerle bugün 1.755 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların güvenli liman olan altına talepte hızla artarken piyasalarda gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatının ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. İşte 18 Ekim 2023 canlı altın fiyatları...