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Haberler Fotohaber Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu'daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:20

Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu'daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, dün İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalaması sonucunda jeopolitik risklerle hızlı bir yükselişe geçti. Çeyrek altın gün içinde 3.000 TL'yi aşarken, ons altın 2.000 dolar eşiğine hızla yaklaşıyor. Dün 1.727 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatı ise Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin taşıdığı risklerle bugün 1.755 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcıların güvenli liman olan altına talepte hızla artarken piyasalarda gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatının ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. İşte 18 Ekim 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu’daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları jeopolitik risklerle tırmanıyor. Dün Filistin'de yaşanan insanlık suçu sonrası Orta Doğu'ya yönelik endişeler gittikçe arttı. İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmasına yönelik artan riskler, altın fiyatları tarafına da yansıdı. Gram altın 1750 TL üstüne, çeyrek altın 3.000 TL üstüne çıkarken, ons altın 2.000 dolar eşiğine doğru yükseldi. Peki altın fiyatları piyasalarda nasıl seyrediyor? 18 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatının ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu’daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla artan risk algısı güvenli liman varlıklara olan talebi artırırken altın fiyatları tarafını da destekliyor. Hızla yükselen altın fiyatları için yatırımcısı temkinli davranıyor. Şu an piyasalarda ons altına paralel değer kazanan gram altın 1.755 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 2.966 TL'den, Cumhuriyet altını 11.864 TL'den satılıyor. Peki yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu’daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.762,09
SATIŞ(TL) 1.762,38

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Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu’daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.976,00
SATIŞ (TL) 3.010,00

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Altın fiyatları için yükseliş hızlandı! Orta Doğu’daki gerilim sonrası gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 12.160,00
SATIŞ (TL) 12.344,00

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