Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları için İsrail-Filistin çatışması yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ateşkese ilişkin söylemlerin artması risk iştahını sınırlı da olsa yükseltiyor. İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle yüzde 5,5 yükselerek geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamlayan ons altın, kaydettiği 5,5'lik artışla 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doları aşan ons altın fiyatının artışında, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme de önemli rol oynadı. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.713 lira seviyesindeişlem görüyor. Aynı dakikalar itibariyle çeyrek altın 2.880 liradan, Cumhuriyet altını 11.780 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte canlı altın fiyatları...