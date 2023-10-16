Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi ile yükselişini bu hafta da sürdürüyor. 'Güvenli liman' özelliğiyle talebin artması sonrası altın fiyatları tarafında 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta kapanıştan önce psikolojik destek seviyesini kıran ons altın ve gram altın, destek seviyesinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.713 lira seviyesinden işlem görürken ons altın fiyatı mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergilemeye devam ediyor. Peki 16 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları tarafındaki son dakika gelişmeleri ile beraber altın fiyatları...