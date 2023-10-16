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Haberler Fotohaber Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları
Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:28

Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi ile yükselişini bu hafta da sürdürüyor. 'Güvenli liman' özelliğiyle talebin artması sonrası altın fiyatları tarafında 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta kapanıştan önce psikolojik destek seviyesini kıran ons altın ve gram altın, destek seviyesinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.713 lira seviyesinden işlem görürken ons altın fiyatı mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergilemeye devam ediyor. Peki 16 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları tarafındaki son dakika gelişmeleri ile beraber altın fiyatları...

Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları için İsrail-Filistin çatışması yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ateşkese ilişkin söylemlerin artması risk iştahını sınırlı da olsa yükseltiyor. İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle yüzde 5,5 yükselerek geçen haftayı 1.932,86 dolardan tamamlayan ons altın, kaydettiği 5,5'lik artışla 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doları aşan ons altın fiyatının artışında, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme de önemli rol oynadı. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.713 lira seviyesindeişlem görüyor. Aynı dakikalar itibariyle çeyrek altın 2.880 liradan, Cumhuriyet altını 11.780 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı da şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

Cuma günü ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı, günü yüzde 3,6 artışla 1.727 liradan tamamlarken, ons altın fiyatı da haftalık bazda yüzde 5,5 ile mart ayından bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Gram altın fiyatı ise yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 1.713 lira seviyesinde bulunuyor. Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının yatırımcıların odağında olduğunu hatırlatarak, ateşkese ilişkin söylemlerin artmasıyla risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini ifade etti.

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Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.712,89
SATIŞ(TL) 1.713,21

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Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.892,00
SATIŞ (TL) 2.922,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları kazançlarını koruyor! Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 16 Ekim 2023 altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 11.804,00
SATIŞ (TL) 11.982,00

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