Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:40

Altın fiyatları savaş primini siliyor. Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlarla haftaya zayıf seyirle başlayan altın fiyatları, Ekim ayında Ortadoğu'daki savaş tehdidiyle birlikte artan jeopolitik riskler ve faiz endişesinin etkisiyle yukarı yönlü sert hareketler kaydetti. Düşüş eğilimini sürdüren ons altın 1.968 dolardan alıcı bulurken, 1830 TL seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın ise 1800 TL seviyesinin üstünde seyrediyor. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları tarafında jeopolitik risklerin etkisini yitirmesi ve ABD'de tahvil getirilerinin kritik yüzde 5 seviyesinin altına geri çekilmesi ile kar satışları görüldü. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 8 Kasım 2023 gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberin devamında…