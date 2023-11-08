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Haberler Fotohaber Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:40

Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları savaş primini siliyor. Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlarla haftaya zayıf seyirle başlayan altın fiyatları, Ekim ayında Ortadoğu'daki savaş tehdidiyle birlikte artan jeopolitik riskler ve faiz endişesinin etkisiyle yukarı yönlü sert hareketler kaydetti. Düşüş eğilimini sürdüren ons altın 1.968 dolardan alıcı bulurken, 1830 TL seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kıran gram altın ise 1800 TL seviyesinin üstünde seyrediyor. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları tarafında jeopolitik risklerin etkisini yitirmesi ve ABD'de tahvil getirilerinin kritik yüzde 5 seviyesinin altına geri çekilmesi ile kar satışları görüldü. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 8 Kasım 2023 gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberin devamında…

Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları güvenli liman alımlarından kaynaklanan kazançlarını geri veriyor. Dün ons altın fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, günü yüzde 0,28 düşüşle 1.803 liradan tamamladı. Gram altın fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.805 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.970 liradan, Cumhuriyet altını 12.130 liradan satılıyor.

Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI KAZANÇLARINI GERİ VERİYOR

Altın fiyatları kazançlarını siliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, altın fiyatlamalarını etkiliyor. Altın fiyatları tahvil getirilerindeki artışın da etkisiyle önceki seansta yüzde 0,7'lik düşüş yaşayarak, yeni işlem gününde 1.970 dolar seviyesinin altını test etti. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yatırımcılar Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini öne çekmesiyle 2000 doları test eden ons altın şimdilerde 1968 dolar seviyesinde işlem görüyor. Öte yandan ekimde aylık en yüksek reel getiri de altın fiyatları tarafında yaşanırken, söz konusu gelişmeler sonrası gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2023 güncel altın fiyatları…

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Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.804,10
SATIŞ(TL) 1.804,32

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Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.995,00
SATIŞ (TL) 3.025,00

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Altın fiyatları kazançlarını sildi! 8 Kasım 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 12.228,00
SATIŞ (TL) 12.413,00

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