Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
10:54
Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Altın gram fiyatı tekrar yükseliş trendine girdi. Hafta içi ABD'den gelen enflasyon verisi altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu. Bu kapsamda ons altın tekrar yükselişe geçmesiyle altın fiyatları rotası belli oldu. Ons tarafından esen rüzgarla gram altın fiyatı yükselişini güçlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadan canlı rakamlar...