Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları hafta içi ibresini tekrar yukarı yönlü çevirdi. ABD enflasyon verisi sonrası ons altın yükselişe geçti. Buradan destek bulan altın gram fiyatı artış gösterdi. Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar ise piyasayı yakın takibe aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentilerini paylaştı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar...