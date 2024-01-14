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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:54

Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı tekrar yükseliş trendine girdi. Hafta içi ABD'den gelen enflasyon verisi altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu. Bu kapsamda ons altın tekrar yükselişe geçmesiyle altın fiyatları rotası belli oldu. Ons tarafından esen rüzgarla gram altın fiyatı yükselişini güçlendirdi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları hafta içi ibresini tekrar yukarı yönlü çevirdi. ABD enflasyon verisi sonrası ons altın yükselişe geçti. Buradan destek bulan altın gram fiyatı artış gösterdi. Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar ise piyasayı yakın takibe aldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentilerini paylaştı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar...

Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTINDA ABD ENFLASYONU ETKİSİ

ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi. Açıklanan veri Fed'in para politikası üzerinde etkileyici unsurlar arasında. Dolayısıyla altın fiyatları için belirleyici bir veri.

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Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Perşembe günü enflasyonun açıklanmasıyla ons altın kısmi geri çekilmeler yaşadı ancak kısa sürede kayıplarını geri alarak ibresini yukarı yöne çevirdi. Altın gram fiyatı ons altın tarafındaki yükselişlerden destek bularak arttı. Şu sıralarda iç piyasada 1980 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

İSLAM MEMİŞ ALTIN BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı psikolojik sınıra yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"ABD enflasyonu altın fiyatlarını olumlu etkiler. Özellikle Fed'in para politikalarında piyasaların genel kanısı yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapılacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de bu yönde.

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