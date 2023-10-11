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Haberler Fotohaber Altın fiyatları tırmanışta! Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2023 güncel altın fiyatları
Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

Altın fiyatları tırmanışta! Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününde gram altın tarafında 1660, ons altın tarafında 1864 liradan işlem görüyor. Birikimlerini ve yatırımlarını bu yönde tercih eden binlerce kişi "Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Uzun zamandır aşağı yönlü hareketliliğini sürdüren altın fiyatları yükselişe geçerken bugün tam, yarım, çeyrek ya da gram altın alışverişi yapmayı planlayanlar kuyumculardaki son durumu araştırıyor. İşte, 11 Ekim 2023 canlı altın fiyatları takip ekranı ile en güncel alış satış rakamları.

Altın fiyatları tırmanışta! Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

Canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden güncel rakamları inceleyen vatandaşlar bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorusuyla araştırma yapıyor. Haftaya 1.660 TL seviyesinde başlayan gram altın fiyatının bugünkü durumu araştırmaların başında yer alıyor. İşte, 11 Ekim 2023 canlı altın fiyatları takip ekranı…

Altın fiyatları tırmanışta! Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.661,19

Gram altın satış: 1.661,50

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Altın fiyatları tırmanışta! Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.826,00

Çeyrek altın satış: 2.861,00

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Altın fiyatları tırmanışta! Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.669,00

Yarım altın satış: 5.721,00

Altın fiyatları tırmanışta! Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.304,00

Tam altın satış:11.407,00

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