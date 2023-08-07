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Haberler Fotohaber Altın fiyatları toparlanıyor mu? İslam Memiş ‘son fırsat’ uyarısı yaptı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:35

Altın fiyatları toparlanıyor mu? İslam Memiş ‘son fırsat’ uyarısı yaptı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerle ağustos ayının ilk haftasında düşüşe geçti, Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi ardından ons altın toparlanma gösterdi. Haftanın ilk gününde de gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.946,79 dolar en düşük ise 1.935,46 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.697,34 en düşük ise 1.679,66 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları…

Altın fiyatları toparlanıyor mu? İslam Memiş ‘son fırsat’ uyarısı yaptı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları tarafında ABD'den gelen haberler ve yurtiçi gündemin etkisi ile hareketli günler yaşandı. Haftanın ilk gününde yatay seyreden altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Altın fiyatları toparlanıyor mu? İslam Memiş ‘son fırsat’ uyarısı yaptı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

Altın fiyatları, yatırımcıların gözdesi olarak başlayan bir rekor serisinin ardından düşüşe geçti. ABD'den gelen veriler, doların diğer para birimlerine karşı güçlü duruşu bu düşüşe katkıda bulundu.

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Altın fiyatları toparlanıyor mu? İslam Memiş ‘son fırsat’ uyarısı yaptı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ÜÇ AYIN DİP SEVİYESİNDEN TOPARLANDI

Altın, karışık gelen istihdam verilerinin ardından ABD'de faiz oranlarının görünümününün değerlendirilmesi ve Fed üyesi Michelle Bowman'ın şahin açıklamalarıyla iki haftalık düşüşün ardından yatay seyretti.

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında istihdam sağlandığını gösteren verilerin, doları ve tahvil getirilerini baskılamasıyla üç ayın dip seviyesinden toparlandı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ve Fed'in para politikasına dair izleyeceği yolu etkileyebilecek ABD enflasyon verisini izleyecek.

Altın fiyatları toparlanıyor mu? İslam Memiş ‘son fırsat’ uyarısı yaptı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ABD EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINA NEGATİF YANSIDI

ABD'nin borçlanmasında ekstra artışa gitmesi yanında kredi notunun düşürülmesi, Hazine faizlerini yukarı çekerek altın fiyatlarına negatif yansıdı. ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 3.967'den artışla Cuma günü yüzde 4.206'yi gördü. Bu oran 2007'den bu yana en yüksek 5'inci günlük faizi oluyor. Bundan önce sadece 2022'nin 3-8 Kasım tarihlerinde 4 günde 10 yıllık faizler yüzde 4.209-4.243 arasında gerçekleşti. ABD ve özellikle 10 yılık tahvil faiziyle ters korelasyona sahip altın fiyatları bu artıştan haftanın son saatlerine kadar darbe yedi.

Altın fiyatları toparlanıyor mu? İslam Memiş ‘son fırsat’ uyarısı yaptı: Gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve Cumhuriyet bugün kaç TL?

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ ARDINDAN ONS ALTIN TOPARLANDI

ABD'de tarım dışı istihdam verisi için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi ile birlikte altın fiyatları geçtiğimiz haftada düşüşe geçti. Ons altın fiyatı 1925 dolara kadar geriledi. Ancak cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte ons altın toparlanma gösterdi. Gün içinde ons altın 1929.75 dolara kadar inmişken, kapanışı 1941.62 dolardan yaptı. Böylece de haftalık kaybını yüzde 1'in altına indirdi. Verinin açıklanması ardından ABD faizlerinde sert bir geri çekilme yaşandı. Önceki haftayı yüzde 3.957'den kapatan 10 yıllıklar geçen haftayı yüzde 4.042'den bitirdi.

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