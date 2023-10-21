Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 17:39

Altın fiyatları yükselişten vazgeçmiyor! Çeyrekte 3.000 TL eşiği aşıldı! 21 Ekim 2023 gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, dün İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalaması sonucunda jeopolitik risklerle hızlı bir yükselişe geçti. Çeyrek altın gün içinde 3.000 TL'yi aşarken, ons altın 2.000 dolar eşiğine hızla yaklaşıyor. Gram altın 1.755 TL seviyelerinden 1780 TL'nin üzerine çıkarken, Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin taşıdığı risklerle ons altın fiyatı da 1.980 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Yatırımcıların güvenli liman olan altına talepte hızla artarken piyasalarda gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatının ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. İşte 21 Ekim 2023 canlı altın fiyatları...