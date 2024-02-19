Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:02
Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü trend ile başladı. Geçtiğimiz hafta kar satışı yiyen ons altın rotasını yukarı döndürerek kayıplarını toparladı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini güçlendirerek tekrar 2000 lira psikolojik eşiği üzerini test etti. Yatırımcısı ise piyasalardaki hareketlilik sonrası canlı rakamları yakın takibe aldı.