Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:02

Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü trend ile başladı. Geçtiğimiz hafta kar satışı yiyen ons altın rotasını yukarı döndürerek kayıplarını toparladı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini güçlendirerek tekrar 2000 lira psikolojik eşiği üzerini test etti. Yatırımcısı ise piyasalardaki hareketlilik sonrası canlı rakamları yakın takibe aldı.

Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı

Altın gram fiyatı yeni haftaya 2000 TL psikolojik direncini aşarak başladı. Ons altın yükselişini güçlendirerek 2021 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons tarafından destek gören gram altın artışını sürdürüyor.

Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı

ALTIN GRAM FİYATI 2000 TL ÜZERİNE ÇIKTI

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 2021 dolar seviyesinden işlem görürken gram altın fiyatı 2007 lira seviyesinden işlem görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.006,74
SATIŞ(TL) 2.007,01

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.399,00
SATIŞ(TL) 3.492,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın gözünü yukarı dikti! Altın gram fiyatı 2000 TL üzerine çıktı

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.620,00
SATIŞ(TL) 14.014,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA