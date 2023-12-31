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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:25

Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?

Altın gram fiyatı yılın son haftasını rekor seviyeleri test ederek kapadı. Fed faizi sabit tutmasının ardından erkenden faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle ons altın fiyatı yukarı yönlü hareketlendi. Buradan destek bulan altın gram fiyatı hafta içi zirvesini yeniledi. 2023'ün son gününde yatırımcısı 'Yeni yılda altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yılın son çeyreğinde sıkca zirvesini tazeledi. Altın gram fiyatı ons altın tarafından esen rüzgarla yılın son haftasında da rekorlar serisini sürdürdü. Peki 2024 yılında yatırımcısını nasıl bir altın seyri bekliyor? İşte altın yorumları ve piyasada son durum...

Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ARACAK MI DÜŞECEK Mİ?

2024 yılına saatler kala altın piyasasındaki son durum merak konusu oldu. Yılın son çeyreğinde rekorlara imza atan altın gram fiyatı yükselişini sürdürecek mi? Altın fiyatları seyri ne yönde olacak?

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Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?

UZMAN İSİMDEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilenlere dair altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATINDA 2350 DOLAR BEKLENTİSİ!

İşte uzman isimin açıklamaları şöyle:

"Ama 2024 yılındaki beklentilerimiz 2350 dolar seviyesi. Altınlarımıza sahip çıkmaya devam etmemiz gerek.

Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?

"2000 TL ALTIN GRAM İÇİN DİP SEVİYESİ"

Artık Ocak ayı itibariyle 2000 TL seviyesinin dip seviyesi olacağını göreceğiz.

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