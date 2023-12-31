Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yılın son çeyreğinde sıkca zirvesini tazeledi. Altın gram fiyatı ons altın tarafından esen rüzgarla yılın son haftasında da rekorlar serisini sürdürdü. Peki 2024 yılında yatırımcısını nasıl bir altın seyri bekliyor? İşte altın yorumları ve piyasada son durum...