Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:25
Altın gram fiyatı 2024 yılında artacak mı düşecek mi? Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL?
Altın gram fiyatı yılın son haftasını rekor seviyeleri test ederek kapadı. Fed faizi sabit tutmasının ardından erkenden faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle ons altın fiyatı yukarı yönlü hareketlendi. Buradan destek bulan altın gram fiyatı hafta içi zirvesini yeniledi. 2023'ün son gününde yatırımcısı 'Yeni yılda altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...