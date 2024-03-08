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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:25

Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...

Altın fiyatları artışını tüm hızıyla sürdürüyor. 2161 dolardan işlem gören ons altın son 5 ayın en iyi haftasını geçiriyor. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı iç piyasada 2200 lira üzerinde seyrediyor. Altın son bir haftada yatırımcısına yüzde 14,25 oranında değer kazandırdı. Öte yandan altın fiyatları ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...

Altın gram fiyatı yükselişi durmuyor. Güçlenen ons altın tarafından destek bulan gram altın 2200 TL üzerinde işlem görüyor. Son 1 haftada yatırımcısına yüzde 14,25 kazandıran altın fiyatları seyri yakın takibe alındı. İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...

ALTIN ABD'YE ODAKLANDI

Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Son beş ayın en iyi haftasını geçirmekte olan ons altın, verilere odaklandı.

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Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...

İŞTE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNDEKİ TEMEL DESTEK...

Dün 2164,82 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran ons altın, bu sabah 2161 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın hafta başından bu yana yüzde 3,53 yükseldi. Son 7 günde yükseliş yüzde 6'yı aştı. Yıl başından bu yana da yüzde 4,54 artış oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yıl ortası faiz indirimi bahislerini güçlendirmesi altın fiyatlarındaki yukarı hareketin temel destekçisi.

Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.219,49
SATIŞ(TL) 2.219,79

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Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.798,00
SATIŞ(TL) 3.898,00

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