Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:25
Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...
Altın fiyatları artışını tüm hızıyla sürdürüyor. 2161 dolardan işlem gören ons altın son 5 ayın en iyi haftasını geçiriyor. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı iç piyasada 2200 lira üzerinde seyrediyor. Altın son bir haftada yatırımcısına yüzde 14,25 oranında değer kazandırdı. Öte yandan altın fiyatları ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...