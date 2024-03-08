Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: 5 ayın en iyi haftası...

İŞTE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNDEKİ TEMEL DESTEK...

Dün 2164,82 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran ons altın, bu sabah 2161 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın hafta başından bu yana yüzde 3,53 yükseldi. Son 7 günde yükseliş yüzde 6'yı aştı. Yıl başından bu yana da yüzde 4,54 artış oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yıl ortası faiz indirimi bahislerini güçlendirmesi altın fiyatlarındaki yukarı hareketin temel destekçisi.