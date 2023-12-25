Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:30

Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hareketli seyirle başladı. Geçen hafta altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle yükselişini güçlendirdi. Bu kapsamda altın piyasası Fed'in beklenenden erken faiz indirimine gideceği beklentisiyle fiyatlandı. Gram altın fiyatı bugün 1935 TL seviyesini test etmesinin ardından yatırımcısı altın piyasasını yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı haftaya yükselişini güçlendirerek başladı. Altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları merak edilenler arasında yer aldı. Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar 2024 yılı öncesi canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR!

Fed faiz kararı sonrası geçtiğimiz hafta altın piyasası 2024 yılında faiz indirimine gidileceği beklentisiyle fiyatlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?

ALTIN PİYASASINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Fed üyelerinden faiz indirimi için aceleci olunmaması çağrısı yapılmasına rağmen piyasalarda yükseliş devam etti.

Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?

Ons altın fiyatı cuma günü 2070 dolar seviyesine kadar yükselirken gram altın fiyatı ons altına paralel artarak 1945 TL seviyesine çıktı.

Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI ONS ALTINA PARALEL YÜKSELDİ

Haftanın ilk işlem gününde ons altın tekrar 2070 dolar seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise ons tarafından esen rüzgarla 1935 lira seviyesini test etti.

SON DAKİKA