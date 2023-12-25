Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:30

Altın gram fiyatı haftaya hareketli başladı! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 25 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hareketli seyirle başladı. Geçen hafta altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle yükselişini güçlendirdi. Bu kapsamda altın piyasası Fed'in beklenenden erken faiz indirimine gideceği beklentisiyle fiyatlandı. Gram altın fiyatı bugün 1935 TL seviyesini test etmesinin ardından yatırımcısı altın piyasasını yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...