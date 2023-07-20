Giriş Tarihi: 20.07.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 12:44

Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı, ons ve dolar kuru tarafından bulduğu destekle 1734 TL'ye yükselerek tarihi rekorunu kırdı. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası Fed'den agresif faiz artırım beklentisi azaldı. Bununla beraber altın fiyatları yükseliş trendini güçlendirdi. Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...