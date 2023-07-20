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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.07.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 12:44

Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı, ons ve dolar kuru tarafından bulduğu destekle 1734 TL'ye yükselerek tarihi rekorunu kırdı. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası Fed'den agresif faiz artırım beklentisi azaldı. Bununla beraber altın fiyatları yükseliş trendini güçlendirdi. Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları...

Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemin en hareketli yatırım enstrümanı olarak dikkat çekiyor. Dolar kuru tarafında yaşanan yükselişle ve ons altın tarafından esen rüzgarlarla gram altın fiyatı üst üste rekorlar kırdı.

Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?

ABD'de enflasyon rakamları yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bununla beraber Fed'den son bir kez 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Verinin beklentilerin altında gelmesi faiz artırım sürecinin artık sonuna gelindiğine işaret etti. Bu durum altın fiyatları için destekleyici oldu.

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Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDE

Dünyada faiz artırımlarının sonuna gelindiği ve piyasalarda likiditenin artacağı beklentisi varlık fiyatlarına altın öncülüğünde destek oluyor. Ons altın 1987 dolar ile 17 Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI ÜSTE ÜSTE REKOR KIRDI

Gram altın üst üste rekor kırdı. Ons altın ve dolar kuru tarafından bulduğu destekle altın gram fiyatı ise 1734 TL düzeyine yükselerek tarihi zirvesini tazeledi.

Altın gram fiyatı için üst üste rekorlar! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı 20 Temmuz bugün ne kadar?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün piyasaların gözü kulağı Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararında olacak. Faiz kararı saat 14:00'de gelecek.

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