Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:39
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
12:39
Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için 'Yeni dip seviyesi'ni duyurdu
Altın gram fiyatı rekorlar serisine bir yenisi ekledi. Fed faiz indirimi beklentileri güçlü kalması piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ons altın yükseliş trendini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle yeni bir rekora imza attı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Yeni dip seviyesi' diyerek altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...