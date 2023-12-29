Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için ’Yeni dip seviyesi’ni duyurdu

"KAR SATIŞLARI OLACAKTIR"

İşte İslam Memiş'in açıklamasından satır başları:

"Ons altın yeni bir rekor tazeledi. Dün 2083 dolar seviyesine kadar yükseldi. Her geçen gün yeni bir rekor tazelenmesinin görüleceğini söyleşmiştim. Zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır.