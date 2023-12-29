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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için 'Yeni dip seviyesi'ni duyurdu
Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 12:39

Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için 'Yeni dip seviyesi'ni duyurdu

Altın gram fiyatı rekorlar serisine bir yenisi ekledi. Fed faiz indirimi beklentileri güçlü kalması piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ons altın yükseliş trendini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ons altından bulduğu destekle yeni bir rekora imza attı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Yeni dip seviyesi' diyerek altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...

Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için ’Yeni dip seviyesi’ni duyurdu

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe doğru zirvesini tazeledi. Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle yükselişini güçlendirdi. Gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2049 lirayı test etmesiyle tarihi rekor kırdı. Piyasada yaşanan yükselişler sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için ’Yeni dip seviyesi’ni duyurdu

İSLAM MEMİŞ'DE ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı rekorlar sonrası altın yorumlarında bulundu.

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Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için ’Yeni dip seviyesi’ni duyurdu

"KAR SATIŞLARI OLACAKTIR"

İşte İslam Memiş'in açıklamasından satır başları:

"Ons altın yeni bir rekor tazeledi. Dün 2083 dolar seviyesine kadar yükseldi. Her geçen gün yeni bir rekor tazelenmesinin görüleceğini söyleşmiştim. Zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır.

Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için ’Yeni dip seviyesi’ni duyurdu

"ONS ALTIN 2024 YILI BEKLENTİSİ 2350 DOLAR"

Ama 2024 yılındaki beklentilerimiz 2350 dolar seviyesi. Altınlarımıza sahip çıkmaya devam etmemiz gerek.

Altın gram fiyatı REKOR KIRDI! İslam Memiş altın fiyatları için ’Yeni dip seviyesi’ni duyurdu

"GRAM ALTIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ"

Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda yeni bir rekor kırdı. Geçen hafta 2011 lira zirvesini gören gram altın dün 2038 lira ile zirvesini yeniledi.

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