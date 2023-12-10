Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aşacak mı? İslam Memiş ’2024 yılında altın çağı yaşanacak’ diyerek rakam verdi

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

ALTIN FİYATLARI ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Aralık ayı ABD verileri için önemli. Cuma günü Tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Veri etkisiyle tekrar 2 bin dolar seviyesine gerileyen ONS altın gördük. Bu geri çekilmeler normal. Çok hızlı yükselişler vardı. Beraberinde kar satışlarının gelmesi normal. Önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir altın fiyatlarında. Yani 1980-2080 dolar aralığında kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz.