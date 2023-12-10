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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2000 TL'yi aşacak mı? İslam Memiş '2024 yılında altın çağı yaşanacak' diyerek rakam verdi
Giriş Tarihi: 10.12.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 14:33

Altın gram fiyatı 2000 TL'yi aşacak mı? İslam Memiş '2024 yılında altın çağı yaşanacak' diyerek rakam verdi

Altın fiyatları tarafında dikkat çeken gerilemeler yaşandı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 2148 doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Onsdan esen rüzgarla altın gram fiyatı rekorlar serisine bir yenisini ekleyerek zirvesini yeniledi. Sert yükselişler sonrası altın fiyatları kar satışı yedi. Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direnci altına geriledi. Piyasalardaki dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Düşüşler kalıcı değil' diyerek dikkat çeken altın yorumları yaptı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aşacak mı? İslam Memiş ’2024 yılında altın çağı yaşanacak’ diyerek rakam verdi

Altın gram fiyatı rekorlar silsilesi sonrası ons altına paralel şekilde düştü. Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi etkisiyle ons tekrar 2000 dolar seviyesine geriledi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı düşüş seyrine geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilik sonrası dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aşacak mı? İslam Memiş ’2024 yılında altın çağı yaşanacak’ diyerek rakam verdi

ALTINDA ÇİFTE REKOR!

Ons altın, haftanın ilk işlem günü 2148 doları görerek tüm zamanların rekoruna imza attı. Ons tarafından esen rüzgarla altın gram fiyatı zirvesini yeniledi.

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Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aşacak mı? İslam Memiş ’2024 yılında altın çağı yaşanacak’ diyerek rakam verdi

ALIM FIRSATI MI?

Agresif yükselişlerin ardından altın fiyatları kar satışı yemesiyle geriledi. Yatırımcısı bu düşüşler için 'Alım fırsatı mı' sorusuna yanıt arıyor.

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aşacak mı? İslam Memiş ’2024 yılında altın çağı yaşanacak’ diyerek rakam verdi

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısının merak ettiği soruları yanıtladı.

Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aşacak mı? İslam Memiş ’2024 yılında altın çağı yaşanacak’ diyerek rakam verdi

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

ALTIN FİYATLARI ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Aralık ayı ABD verileri için önemli. Cuma günü Tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Veri etkisiyle tekrar 2 bin dolar seviyesine gerileyen ONS altın gördük. Bu geri çekilmeler normal. Çok hızlı yükselişler vardı. Beraberinde kar satışlarının gelmesi normal. Önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir altın fiyatlarında. Yani 1980-2080 dolar aralığında kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz.

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