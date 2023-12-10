Altın gram fiyatı 2000 TL’yi aşacak mı? İslam Memiş ’2024 yılında altın çağı yaşanacak’ diyerek rakam verdi

Altın fiyatları tarafında dikkat çeken gerilemeler yaşandı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 2148 doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Onsdan esen rüzgarla altın gram fiyatı rekorlar serisine bir yenisini ekleyerek zirvesini yeniledi. Sert yükselişler sonrası altın fiyatları kar satışı yedi. Altın gram fiyatı 1900 TL psikolojik direnci altına geriledi. Piyasalardaki dalgalanma sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Düşüşler kalıcı değil' diyerek dikkat çeken altın yorumları yaptı. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...