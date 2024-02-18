Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş ’Alım fırsatı’ için seviyeleri açıkladı

"ALTIN İÇİN POZİTİF BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Orta ve uzun vadede ons altın tarafındaki pozitif beklentimiz devam etmekte. Bu yıl 2150 dolar devamında 2350 dolar seviyesine kadar öngörümüz vardı. Bu hala devam ediyor.