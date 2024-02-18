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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş 'Alım fırsatı' için seviyeleri açıkladı
Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:39

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş 'Alım fırsatı' için seviyeleri açıkladı

Altın fiyatları hafta içi ABD'den gelen verilerle ibresini aşağı çevirmişti. 1985 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı tekrar 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine çıkarak tamamladı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı kayıplarını geri alarak tırmanışa geçti. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Alım fırsatı' için kritik seviyeleri açıkladı.

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş ’Alım fırsatı’ için seviyeleri açıkladı

Altın gram fiyatı haftayı yeni bir rekora imza atarak kapadı. Ons altın hafta içi yaşadığı kısmi düşüşler sonrası yükselişe geçti. Altın gram fiyatı psikolojik desteği üzerine çıkan ons altından destek bularak arttı. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumunda bulundu.

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş ’Alım fırsatı’ için seviyeleri açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşler ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş ’Alım fırsatı’ için seviyeleri açıkladı

İslam Memiş'in konuşması ise şöyle:

"Geçen hafta ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ve gram altın tarafında bir miktar düşüşler gördük.

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş ’Alım fırsatı’ için seviyeleri açıkladı

ONS ALTIN KAYIPLARINI GERİ ALDI

Ons altın 1985 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak yine haftayı 2012 dolar seviyesinden tamamladı. Yani geçen haftaki kayıplarını geri aldı. Yani haftayı yükselişle tamamladı.

Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş ’Alım fırsatı’ için seviyeleri açıkladı

"ALTIN İÇİN POZİTİF BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Orta ve uzun vadede ons altın tarafındaki pozitif beklentimiz devam etmekte. Bu yıl 2150 dolar devamında 2350 dolar seviyesine kadar öngörümüz vardı. Bu hala devam ediyor.

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