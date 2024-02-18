Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:39
Altın gram fiyatı tırmanışa geçti! Altın kayıplarını geri aldı: İslam Memiş 'Alım fırsatı' için seviyeleri açıkladı
Altın fiyatları hafta içi ABD'den gelen verilerle ibresini aşağı çevirmişti. 1985 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı tekrar 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine çıkarak tamamladı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı kayıplarını geri alarak tırmanışa geçti. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Alım fırsatı' için kritik seviyeleri açıkladı.