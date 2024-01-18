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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Altın alım fırsatı veriyor' diyerek tarih verdi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 13:28

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Altın alım fırsatı veriyor' diyerek tarih verdi

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından yönünü aşağı kırdı. Ons altın fiyatı geriledi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, tam Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Her zaman bu alım fırsatı gelmez' diyerek tarih verdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ’Altın alım fırsatı veriyor’ diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerinin daha geç başlayacağı öngörüleri güç kazanmasıyla ons altın geriledi. Ons tarafından destek bulamayan altın gram fiyatı düştü. Bu kapsamda altın fiyatlarının seyri yatırımcısı tarafından merak edilmeye başladı. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı.

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ’Altın alım fırsatı veriyor’ diyerek tarih verdi

İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARI TARAFINDAKİ DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüş sonrası açıklamalarda bulundu.

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Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ’Altın alım fırsatı veriyor’ diyerek tarih verdi

İslam Memiş'in konuşması ise şöyle:

"Ons altın 2010 dolar seviyesinde. Aşağı yönlü 2038 dolar seviyesi kırıldı. Şimdi 2000 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürecek.

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ’Altın alım fırsatı veriyor’ diyerek tarih verdi

Altın; küresel ekonomik belirsizlikten, enflasyonlardan, jeopolitik risklerden her zaman beslendiği için altının ons fiyatında yaşanan bu baskılanma dünyadaki merkez bankalarının tekrar altın rezervlerini artırmak için bir fırsat oluşumu doğuyor.

Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ’Altın alım fırsatı veriyor’ diyerek tarih verdi

Ons altındaki düşüş, merkez bankalarının her talebi beraberinde 1-2 ay sonra jeopolitik tarafta bir savaş riskinin tekrar başlama riskini ortaya koyuyor.

Bu düşük rakamları, baskılanmayı merkez bankaları bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

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