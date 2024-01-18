Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş ’Altın alım fırsatı veriyor’ diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı düşüş gösterdi. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerinin daha geç başlayacağı öngörüleri güç kazanmasıyla ons altın geriledi. Ons tarafından destek bulamayan altın gram fiyatı düştü. Bu kapsamda altın fiyatlarının seyri yatırımcısı tarafından merak edilmeye başladı. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın beklentisini açıkladı.