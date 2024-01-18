Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
13:28
Altın gram fiyatı yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş 'Altın alım fırsatı veriyor' diyerek tarih verdi
Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından yönünü aşağı kırdı. Ons altın fiyatı geriledi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, tam Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları en çok merak edilenler arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Her zaman bu alım fırsatı gelmez' diyerek tarih verdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri...