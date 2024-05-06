Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:41
Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?
ONS fiyatı yeni güne kısmi artış göstererek başladı. 2300 dolar psikolojik bandı üzerinde tutunan ONS'tan destek bulan altın gram fiyatı yükseldi. Altın fiyatları tarafında yukarı yönlü hareketler sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte canlı altın rakamları…