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Haberler Fotohaber Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:41

Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?

ONS fiyatı yeni güne kısmi artış göstererek başladı. 2300 dolar psikolojik bandı üzerinde tutunan ONS'tan destek bulan altın gram fiyatı yükseldi. Altın fiyatları tarafında yukarı yönlü hareketler sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak edilenler arasına girdi. İşte canlı altın rakamları…

Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişini güçlendirerek başladı. ONS 2300 dolar psikolojik bandı üzerinde seyrederken altın gram fiyatı iç piyasada 2400 TL'yi gördü. İşte piyasadan canlı altın rakamları…

Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN İBRESİNİ TEKRAR YUKARI KIRDI!

ABD'den gelen haber akışıyla gerileyen altın fiyatları ibresini tekrar yukarı kırarak kısmi yükseliş gösterdi. ONS 2300 dolar üzerinde seyrederken, altın gram fiyatı 2400 TL'yi gördü.

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Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.402,66
SATIŞ(TL) 2.403,13

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Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.956,00
SATIŞ(TL) 4.014,00

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Altın ibresini tekrar yukarı kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 6 Mayıs 2024 kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.795,00
SATIŞ(TL) 15.981,00

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