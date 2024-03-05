Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat

"O SEVİYELER ERKEN TEST EDİLEBİLİR"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Gram altın için Mart ayı sonuna kadar beklediğim rakam 2150 lira seviyesiydi. Bu beklentiler daha ayın ilk haftasında gerçekleştiği için bu bize yaz aylarında beklediğim 2500-2700 lira seviyesinin daha erken test edileceğinin işaretini vermiş oldu.