Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:49
Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat
Altın fiyatları haftaya rekor seviyeleri test ederek başladı. Şu sıralarda ons altın 2100 dolar seviyesini aşarak 2115 dolardan işlem görüyor. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2200 TL üstüne çıkarak yeni rekoruna imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik seviyeleri işaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.