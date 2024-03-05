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Haberler Fotohaber Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:49

Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları haftaya rekor seviyeleri test ederek başladı. Şu sıralarda ons altın 2100 dolar seviyesini aşarak 2115 dolardan işlem görüyor. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2200 TL üstüne çıkarak yeni rekoruna imza attı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik seviyeleri işaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat

Altın gram fiyatı haftanın ikinci işlem gününde zirvesini tazeledi. 2100 dolar üzerini gören ons altından destek bulan gram altın rekor kırdı. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat

İSLAM MEMİŞ FLAŞ ALTIN YORUMLARINDA BULUNDU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

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Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat

"O SEVİYELER ERKEN TEST EDİLEBİLİR"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Gram altın için Mart ayı sonuna kadar beklediğim rakam 2150 lira seviyesiydi. Bu beklentiler daha ayın ilk haftasında gerçekleştiği için bu bize yaz aylarında beklediğim 2500-2700 lira seviyesinin daha erken test edileceğinin işaretini vermiş oldu.

Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat

ALTIN GRAM FİYATI İÇİN YIL SONU HEDEFİ BELLİ OLDU

Yıl sonu için beklediğim 3000 lira seviyesiyle alakalı öngörümde bir değişiklik yok. Yine 3000 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi karşımızda olacak.

Altın tırmanışta! Altın gram fiyatı 2200 TL üzerinde: İslam Memiş: O seviyeye dikkat

O SEVİYEYE DİKKAT!

Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Altın borcu olanlar düğün yapacaklar ve altın yatırımını düşünenler kafasına 3000 lira seviyesini yazsın. Ona göre gardını alsın.

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