Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları açıklandı! Alves Kablo borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo'nun sermayesinin 120 milyon TL'den 160 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40 milyon TL nominal değerli 40 milyon adet pay halka arz edildi.

Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanırken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti.