Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:47
Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...
Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları açıklandı! Talep toplama işlemleri 22-23 Şubat tarihlerinde başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında 40 milyon TL nominal değerli paylarını 19,45 TL sabit fiyattan 2 gün boyunca satışa sunan şirket, 26 Şubat tarihi itibarıyla ise borsa işlem tarihi bekleniyor. Peki, Alves Kablo borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?