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Haberler Fotohaber Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:47

Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...

Alves Kablo (ALVES) halka arz sonuçları açıklandı! Talep toplama işlemleri 22-23 Şubat tarihlerinde başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında 40 milyon TL nominal değerli paylarını 19,45 TL sabit fiyattan 2 gün boyunca satışa sunan şirket, 26 Şubat tarihi itibarıyla ise borsa işlem tarihi bekleniyor. Peki, Alves Kablo borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Alves Kablo ALVES halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...

Alves Kablo (ALVES) Talep toplamanın son bulmasıyla gözler borsa işlem tarihine çevrilmişti. 26 Şubat tarihinde şirket halka arz sonuçları ile birlikte borsa işlem tarihinin de duyurulması bekleniyor. Borsa ile yakından ilgilenen kişiler "Alves Kablo borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, , Alves Kablo borsada ne zaman işlem görecek?

Alves Kablo ALVES halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...

ALVES KABLO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Alves Kablo halka arz sonuçları açıklandı. Alves Kablo, 40 milyon TL nominal değerli paylarını 19,45 TL sabit fiyattan 22 - 23 Şubat tarihlerinde 2 gün boyunca satışa sundu.

Açıklanan verilere göre ALVES halka arzında 2 milyon 870 bin 401 bireysel yatırımcıya azami 12 lot hisse dağıtımı yapıldı.

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Alves Kablo ALVES halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...

İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo'nun sermayesinin 120 milyon TL'den 160 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 40 milyon TL nominal değerli 40 milyon adet pay halka arz edildi.

Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanırken, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alves Kablo ALVES halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...

Açıklamaya göre yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep gösterdi.

Alves Kablo ALVES halka arz sonuçları belli oldu! İşte, Alves Kablo borsa işlem tarihi...

ALVES KABLO (ALVES) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Alves Kablo borsa işlem tarihi belli olmadı.

Şirketin 28-29 Şubat tarihleri arasında Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

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