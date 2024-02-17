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Haberler Fotohaber Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 06:16

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?

Halka Arz takvimi güncellendi. 2024 Şubat ayında ilk halka arzlarını duyuran takvim, Şubat ayının ortasında iki yeni halka arz haberini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında duyurdu. Yatırımcıların yakından takip ettiği SPK bültenine göre Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. Peki, Alves Kablo talep toplama ne zaman, halka arz büyüklüğü ne, kaç lot verir? İşte, güncel bilgiler…

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?

Alves Kablo halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, , hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki, Alves Kablo halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir? İşte, detaylar…

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?

ALVES KABLO SAN. VE TİC. A.Ş HALKA ARZ OLUYOR!

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. SPK onayından geçen şirketin halka açıklık oranı %20 olarak açıklanırken, Halka Arz Büyüklüğü ise tamamı eşit dağıtım olacak şekilde 778 Milyon TL olarak duyuruldu.

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Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?

Kurul'dan bu hafta halka arzına onay alan bir diğer şirket olan Alves Kablo'nun halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 19,45 TL sabit fiyattan satılacak.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?

Alves Kablo talep toplama ne zaman?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz tarihi ise henüz belli olmadı.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?

Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım

Pay: 40,000,000 Lot

Aracı Kurum: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pazar: Ana Pazar

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