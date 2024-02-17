Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
06:16
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?
Halka Arz takvimi güncellendi. 2024 Şubat ayında ilk halka arzlarını duyuran takvim, Şubat ayının ortasında iki yeni halka arz haberini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında duyurdu. Yatırımcıların yakından takip ettiği SPK bültenine göre Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor. Peki, Alves Kablo talep toplama ne zaman, halka arz büyüklüğü ne, kaç lot verir? İşte, güncel bilgiler…