Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş halka arz oluyor! Alves Kablo halka arz toplama ne zaman, kaç lot veriyor, hangi bankalarda olacak?

Alves Kablo halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, , hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki, Alves Kablo halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir? İşte, detaylar…