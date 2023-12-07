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Haberler Fotohaber ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:07

ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 7 Aralık Perşembe güncel yükseliş ve artış yakından takip ediliyor. Gram altında dalgalanma devam ederken, ibre yukarı çıktı. Gram altın dün 1879 TL'den işelem görürken, bugün ise anlık olarak 1886 TL'den devam ediyor. Yükseliş devam ederken, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne durumda merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Aralık güncel altın fiyatları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Güncel ve anlık olarak altın fiyatları gün gün listeleniyor. Altın yatırımı yapanlar ve yapmak isteyenler günlük fiyatları yakındak takip ediyor. Gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altında düne göre yükseliş var, Bu durumda alış satış fiyatları güncellendi. İşte, 7 Aralık altın fiyatları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.886,47

SATIŞ(TL) 1.886,74

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.152,00
SATIŞ (TL) 3.203,00

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 12.909,00
SATIŞ (TL) 13.104,00

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.028,94
SATIŞ (USD) 2.029,25

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