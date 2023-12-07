ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Güncel ve anlık olarak altın fiyatları gün gün listeleniyor. Altın yatırımı yapanlar ve yapmak isteyenler günlük fiyatları yakındak takip ediyor. Gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altında düne göre yükseliş var, Bu durumda alış satış fiyatları güncellendi. İşte, 7 Aralık altın fiyatları...