Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:07
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
07:07
ANLIK ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2023 | Gram altında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 7 Aralık Perşembe güncel yükseliş ve artış yakından takip ediliyor. Gram altında dalgalanma devam ederken, ibre yukarı çıktı. Gram altın dün 1879 TL'den işelem görürken, bugün ise anlık olarak 1886 TL'den devam ediyor. Yükseliş devam ederken, çeyrek, yarım, cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne durumda merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Aralık güncel altın fiyatları...