Antalya’da hasat erken başladı! Yüzde 20’si Almanya’ya ihraç ediliyor

2008 YILINDA COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENMİŞTİ

Pazarlardaki bütün portakalların "Finike portakalı" diye satılmasına tepki gösteren Sarıçobanoğlu, "Antalya'nın diğer ilçeleri ve Muğla bölgesindeki portakallara da 'Finike portakalı' damgası vurulup satıldığını görüyoruz. Bu da gerçek Finike portakalının değerini düşürüyor." diye konuştu.

Kentte son haftalarda yaşanan fırtına ve soğuk rüzgarların geç hasat edilecek bazı portakallara zarar verdiğini aktaran Sarıçobanoğlu, "Bahçelerde yüzde 25 oranında zarar var. İklim değişikliği nedeniyle her yıl ya hortum ya sel ya da fırtınadan portakallar zarar görüyor. Bu yıl 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Bahçeden 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor. İstanbul'da ise pazarlarda 40 liraya kadar satıldığını görüyoruz. Finike portakalını Almanya'ya ihraç ediyoruz. Özellikle o pazarda portakalımız rağbet görüyor, seviliyor." ifadelerini kullandı.

İki yıl önce olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 bin ton rekolte elde ettiklerini kaydeden Sarıçobanoğlu, geçen yıl ise 250 bin ton üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Portakal ihracatı yapan bir firmanın sahibi Ali Delen ise bahçelerden toplanan portakalları yıkayıp paketledikten sonra hem yurt dışına hem de büyükşehirlerdeki bazı manav ve büyük marketlere gönderdiklerini kaydetti.

Finike Portakalı, 2008 yılında coğrafi işaretle tescillenmişti.