Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:35
Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Araç sahipleri petrolde aşağı yönlü süren baskıların benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafına yansıyıp yansımadığını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları için gelen 3 indirimin ardından gözler sektör temsilcilerinden gelecek yeni haberlere çevrildi. Bugünün güncel benzin ve motorin fiyatları ile petrol fiyatları tarafındaki son dakika gelişmeleri...