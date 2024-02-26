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Haberler Fotohaber Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:35

Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Araç sahipleri petrolde aşağı yönlü süren baskıların benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafına yansıyıp yansımadığını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları için gelen 3 indirimin ardından gözler sektör temsilcilerinden gelecek yeni haberlere çevrildi. Bugünün güncel benzin ve motorin fiyatları ile petrol fiyatları tarafındaki son dakika gelişmeleri...

Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan petrol fiyatları, talebin azaldığına yönelik verilerle aşağı yönlü baskılanıyor. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam bekleniyor mu? İşte detaylar...

Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

AKARYAKITA 4. İNDİRİM GELİYOR MU?

Akaryakıt fiyatları üzerinde geçtiğimiz hafta araç sahiplerini sevindiren indirimler geldi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petroldeki gelişmeler takip ediliyor. Orta Doğu'da devam eden gerilim petrol arzı konusunda endişeleri artırırken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığını işaret eden veriler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Peki petroldeki geri çekilmeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı?

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Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

PETROL FİYATLARI NEDEN BASKILANIYOR?

  • ABD'de faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi
  • ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması
  • Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi
Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

VBenzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni indirim, zam yok.

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