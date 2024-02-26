Araç sahipleri dikkat! Petrolde baskı sürüyor! 4. indirim geliyor mu? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

AKARYAKITA 4. İNDİRİM GELİYOR MU?

Akaryakıt fiyatları üzerinde geçtiğimiz hafta araç sahiplerini sevindiren indirimler geldi. Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petroldeki gelişmeler takip ediliyor. Orta Doğu'da devam eden gerilim petrol arzı konusunda endişeleri artırırken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin azaldığını işaret eden veriler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Peki petroldeki geri çekilmeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı?