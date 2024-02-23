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Haberler Fotohaber ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:24

ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

SPK onayı ile iki yeni şirketin halka arz onayı açıklandı! Bu şirketlerden biri de Artemis Halı A.Ş oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, duyurulan şirketin halka arz bilgileri yakından takip ediliyor. Eşit dağıtımın yapılacağı şirketin, halka arz fiyatı 25,35 TL olarak duyuruldu. Peki, Artemis Halı A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Artemis Halı A.Ş halka arz oluyor. SPK bülteni onayı sonrasında yatırımcılar tarafından yakında takip edilen şirketin, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, bist kodu ve aracı kurumu gibi detayları da belli oldu. Peki, Artemis Halı A.Ş. talep toplama tarihi ne zaman, halka arz büyüklüğü nedir?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ TL?

Kurul'dan halka arzına onay alan bir diğer şirket olan Artemis Halın'ın halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 25,35 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Artemis, halka arz ile birlikte 20.000.000 TL değerinde bedelli sermaye artırımına gidecek. İşlem sonrası şirketin sermayesi 50.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye yükselecek.

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ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Artemis Halı halka arz tarihi henüz belli olmadı. Artemis Halı halka arzı için talep toplama tarihi henüz kesinleşmiş değil.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır.

Buna göre Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
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