Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:24
ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
SPK onayı ile iki yeni şirketin halka arz onayı açıklandı! Bu şirketlerden biri de Artemis Halı A.Ş oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, duyurulan şirketin halka arz bilgileri yakından takip ediliyor. Eşit dağıtımın yapılacağı şirketin, halka arz fiyatı 25,35 TL olarak duyuruldu. Peki, Artemis Halı A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?