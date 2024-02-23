ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR! Artemis Halı halka arz talep toplama başladı mı, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır.

Buna göre Artemis Halı halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.