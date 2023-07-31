ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN NEFESLER TUTULDU! (ASGYO) Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları haftanın ilk işlem günüyle birlikte yanıt aramaya başladı. SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi talep toplama süreci, 28 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi. Talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcılar, Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi sorularını gündeme taşıdı. Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Peki, Asce GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz sonucu ve borsa işlem tarihi ile ilgili tüm detaylar.