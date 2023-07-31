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Haberler Fotohaber ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN NEFESLER TUTULDU! (ASGYO) Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:53

ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN NEFESLER TUTULDU! (ASGYO) Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım resmen başladı. Asce Gayrimenkul talep toplama işlemleri 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Binlerce yatırımcı Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulmuş ve hisselerin halka arz fiyatı 12,60 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz sonucu KAP açıklaması ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? ASGYO Asce GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları haftanın ilk işlem günüyle birlikte yanıt aramaya başladı. SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi talep toplama süreci, 28 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi. Talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcılar, Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi sorularını gündeme taşıdı. Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Peki, Asce GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz sonucu ve borsa işlem tarihi ile ilgili tüm detaylar.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? ASGYO Asce GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

(ASGYO) ASCE GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ SONA ERDİ!

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

2010 yılında kurulan Asce GYO paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu. Asce GYO halka arz tarihleri 27-28 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 27 Temmuz Perşembe günü saat 09.00'da başlayan talep toplama işlemleri, 28 Temmuz Cuma saat 17.00'de sona erdi.

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Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? ASGYO Asce GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asce GYO halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Buna göre sonuçların 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında açıkanacağı tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? ASGYO Asce GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

ASCE GYO HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Asce GYO paylarının borsada işlem göreceği tarih de belli oldu. Hisseler 3 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? ASGYO Asce GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

ASCE GYO HİSSE KODU NEDİR?

ASCE GYO hisse kodu #ASGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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