ASCE GYO HALKA ARZ SONUÇLARI İÇİN NEFESLER TUTULDU! (ASGYO) Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım resmen başladı. Asce Gayrimenkul talep toplama işlemleri 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Binlerce yatırımcı Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulmuş ve hisselerin halka arz fiyatı 12,60 TL olarak belirlenmişti. Peki, Asce GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz sonucu KAP açıklaması ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.