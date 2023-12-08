Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak soruları son dakika yanıt arıyor. Aralık ayına giriş yapılmasıyla birlikte, 2024 Ocak ayında verilecek olan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı 11 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında netleşecek. Bunun öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı ertesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak, 17.500 TL mi olacak sorularına yanıt veren Bakan Işıkhan, konuya dair açıklamalarda da bulundu. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak?