Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Vedat Işıkhan "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.