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Haberler Fotohaber Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:20

Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak soruları son dakika yanıt arıyor. Aralık ayına giriş yapılmasıyla birlikte, 2024 Ocak ayında verilecek olan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı 11 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında netleşecek. Bunun öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı ertesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak, 17.500 TL mi olacak sorularına yanıt veren Bakan Işıkhan, konuya dair açıklamalarda da bulundu. Peki, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak?

Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

Aralık ayında kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri olan asgari ücret zammı, 2024 Ocak ayında ne kadar olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayınlanacak yeni asgari ücret Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla yanıt buldu. Peki, Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? İşte, Bakan Vedat Işıkhan açıkladı!

Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN YANITLADI! ASGARİ ÜCRET 17.500 TL Mİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin açıklanacağı tarihe kadar merakları giderecek açıklamalar yapan Bakan Işıkhan, asgari ücrete bu yıl tek zam geleceği bilgisini yineledi.

Çalışanların alım gücünü kaybetmeyecek şekilde yüzde 53,5 oranında asgari ücret zammıyla yeni ücretin 17,500 Tl olmasına dair soruyu yanıtlayan bakan şunları söyledi;

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Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya dair "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." İşveren desteğine ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine ise "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." açıklamalarında bulundu.

Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Vedat Işıkhan "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.

Asgari Ücret 17.500 TL mi olacak? Bakan Vedat Işıkhan yanıtladı! 2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

TEK ZAM MI OLACAK?

Asgari ücrete tek zam olacağını yinelenen Işıkhan, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" dedi.

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