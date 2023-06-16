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Haberler Fotohaber Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:09

Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı için harekete geçildi. İlk görüşmenin ardından TÜRK-İŞ ve TİSK tarafından toplantıya dair açıklamalar geldi. Ardından Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam hakkında önemli mesajlar verildi. Temmuzda yeni asgari ücret ne kadar olacak, net günlük kaç TL soruları yanıt arıyor. Temmuz maaş zammı üzerinde enflasyon rakamları etkili olacak. Birçok kalemi etkileyecek artışta geri sayım başladı. İşte, asgari ücret zammı son durum…

Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı işçi ve işverenin gündemindeki yerini koruyor. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı ilk toplantıda Bakan Vedat Işıkhan görüşmeye başkanlık yaptı. İkinci toplantının tarihi de belirlendi. İlk tahminler masada yerini alırken yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Ara zam için milyonlarca çalışan gelişmeleri takip ediyor. İşte, asgari ücret 2023 son dakika haberleri…

Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI MESAJ!

Yeni Kabine ile birlikte ikinci kez toplanan Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmanın en önemli konusu emekli ve memur maaşına ve asgari ücrete zam oldu. İşte, o ifadeler:

"Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum."

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Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" dedi.

Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

TÜRK-İş heyeti Başkanı Solak, ikinci toplantı tarihi ile ilgili olarak "Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2. toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek

Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 NET NE KADAR?

2023 yılı Ocak ve Temmuz ayları arasını kapsayan asgari ücret ocak zammı yeni maaşları brüt 10 bin 8 TL, net 8 bin 506 TL seviyesine çekti.

İşveren de yeni çalışma ile desteklendi. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

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