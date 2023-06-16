Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı için harekete geçildi. İlk görüşmenin ardından TÜRK-İŞ ve TİSK tarafından toplantıya dair açıklamalar geldi. Ardından Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam hakkında önemli mesajlar verildi. Temmuzda yeni asgari ücret ne kadar olacak, net günlük kaç TL soruları yanıt arıyor. Temmuz maaş zammı üzerinde enflasyon rakamları etkili olacak. Birçok kalemi etkileyecek artışta geri sayım başladı. İşte, asgari ücret zammı son durum…