Asgari ücret 2023 son dakika net ne kadar olacak? 2. Toplantı için taraflar hazır! Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı işçi ve işverenin gündemindeki yerini koruyor. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı ilk toplantıda Bakan Vedat Işıkhan görüşmeye başkanlık yaptı. İkinci toplantının tarihi de belirlendi. İlk tahminler masada yerini alırken yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Ara zam için milyonlarca çalışan gelişmeleri takip ediyor. İşte, asgari ücret 2023 son dakika haberleri…