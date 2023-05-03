Giriş Tarihi: 03.05.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 20:48

Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları konuya dair gelişmelere yön veriyor. Emekli ve memur zammında olduğu gibi enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Asgari ücret 2023 zam oranı tahminleri masada yerini almaya başladı. İşçi ve işveren temmuz zammı için geri sayıma başladı. Başkan Erdoğan'ın gerekirse yeniden değerlendirilecek dediği maaş oranı araştırılıyor. Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi soruları yanıt arıyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar…