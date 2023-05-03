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Haberler Fotohaber Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 20:48

Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları konuya dair gelişmelere yön veriyor. Emekli ve memur zammında olduğu gibi enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Asgari ücret 2023 zam oranı tahminleri masada yerini almaya başladı. İşçi ve işveren temmuz zammı için geri sayıma başladı. Başkan Erdoğan'ın gerekirse yeniden değerlendirilecek dediği maaş oranı araştırılıyor. Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi soruları yanıt arıyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, detaylar…

Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

Asgari ücret temmuz zammı gündemdeki yerini aldı. Net ve brüt asgari oran bekleniyor. Ocak zammı ile net 8 bin 506 TL seviyesine çıkan ücret temmuzda yeniden değerlendirilecek. Tespit komisyonunun yapacağı toplantılar ardından sonuç belli olacak. Asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin konuşmalarıyla takip ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte, son gelişmeler…

Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

"EMEKÇİLERİMİZ İÇİN ADIMLARIMIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ATIYORUZ"

İşçileri tebrik eden Bilgin, "Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz." dedi.

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Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

Asgari ücret 2023 zam oranı son durum: Bakan Bilgin’den temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

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