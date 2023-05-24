ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin’den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret ara zam 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz zammı için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. Enflasyon rakamları ile belirlenecek zam oranı tespit komisyonu toplantıları sonrası kamuoyuna duyurulacak. İşçi ve işveren kesimi ise bu noktada yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması ile ilk rakam ortaya çıktı. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, 2023 Asgari ücret ara zam son durum ve gelişmeler...