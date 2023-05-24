ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin’den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da asgari maaş tutarına Temmuz zammı yapılacağını bildirdi. Asgari ücret ara zam 2023 son dakika gelişmeleri ile takip edilirken Bakan Bilgin, ilk kez net rakam açıklamasında bulundu. Emekli ve memur zammı için belirleyici olan enflasyon rakamları asgari maaş zammı üzerinde de etkili olacak. Hatırlanacağı üzere bu ücret, Ocak ayında net 8 bin 506 TL seviyesine çıkarılmıştı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL? İşte, konu ile ilgili son gelişmeler…