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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:49

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret ara zam 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz zammı için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başladı. Enflasyon rakamları ile belirlenecek zam oranı tespit komisyonu toplantıları sonrası kamuoyuna duyurulacak. İşçi ve işveren kesimi ise bu noktada yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması ile ilk rakam ortaya çıktı. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, 2023 Asgari ücret ara zam son durum ve gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin’den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da asgari maaş tutarına Temmuz zammı yapılacağını bildirdi. Asgari ücret ara zam 2023 son dakika gelişmeleri ile takip edilirken Bakan Bilgin, ilk kez net rakam açıklamasında bulundu. Emekli ve memur zammı için belirleyici olan enflasyon rakamları asgari maaş zammı üzerinde de etkili olacak. Hatırlanacağı üzere bu ücret, Ocak ayında net 8 bin 506 TL seviyesine çıkarılmıştı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL? İşte, konu ile ilgili son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin’den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin’den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SON DAKİKA | BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni asgari ücret için temmuz ayına işaret eden Bakan Vedat Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz."

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin’den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise asgari ücret zammı için ilk kez rakam verdi.

Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin’den rakam açıklaması! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

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