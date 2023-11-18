ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

Bakan Işıkhan açıklamasında "Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi. İfadelerini kullandı.