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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan'dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 15:15

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan'dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

Asgari ücret zammı 2024 hakkında araştırmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Aralık ayının ilk haftasında "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" için temsilcileri davet edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesi üzerinden ilerleyeceklerini dile getirirken vatandaşlar, "asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı? Net ve brüt asgari ücret zammı en son Temmuz ayında yapılmış, ara zam ile 11 bin 402 liraya yükselmişti. Peki, asgari ücret ne zaman? Asgari ücret zammı ne kadar 2024? İşte konu hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirirken, Bakanı Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, asgari ücret ne kadar 2024? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftası toplanacağını belirtti.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

Bakan Işıkhan açıklamasında "Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi. İfadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024?

2022 ve 2023 yılları için asgari ücret iki kez yeniden belirlenmişti.

Ocak – Temmuz 2023 arası yüzde 54.66'lık artışla 8 bin 506 liraya yükselen net asgari ücret, geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya ulaştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

6 aylık enflasyon rakamı ve eklenecek refah payı doğrultusunda zammın yüzde 50'ye yaklaşması bekleniyor. Buna göre;

Yüzde 38 beklenen 6 aylık enflasyon sonucu net asgari ücret 15 bin707,

Yüzde 50 asgari ücret zammı yapıldığı takdirde 16 bin 103 TL'ye yükselecek.

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