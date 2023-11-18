ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERİ: Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücret zammı ile brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak 2024, ne zaman?

Asgari ücret zammı 2024 hakkında araştırmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Aralık ayının ilk haftasında "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" için temsilcileri davet edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanları enflasyona ezdirmeme ilkesi üzerinden ilerleyeceklerini dile getirirken vatandaşlar, "asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı? Net ve brüt asgari ücret zammı en son Temmuz ayında yapılmış, ara zam ile 11 bin 402 liraya yükselmişti. Peki, asgari ücret ne zaman? Asgari ücret zammı ne kadar 2024? İşte konu hakkında detaylar