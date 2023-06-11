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Haberler Fotohaber Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.06.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 11:37

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Asgari ücrete yapılacak ara zam oranı için görüşmelerin başlayacağı tarih belli oldu. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek. Peki, 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi…

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantısı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi kesimini ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının görüşüleceği toplantı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakın takibe alınmış durumda. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar…

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

SÜREÇ BAŞLIYOR! 2023 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Toplantının saatiyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldikçe detaylar eklenecektir.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

TARAFLAR TEKLİFLERİNİ İLETECEK

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI DA DİKKATE ALINACAK

Komisyonun, ara zam miktarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak belirlemesi bekleniyor.

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