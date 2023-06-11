Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Asgari ücrete yapılacak ara zam oranı için görüşmelerin başlayacağı tarih belli oldu. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek. Peki, 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi…