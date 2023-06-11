Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantısı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi kesimini ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının görüşüleceği toplantı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakın takibe alınmış durumda. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar…