Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak sorusunun yanıtı yeni yıl için araştırılmaya başladı. Asgari ücret zammı için görüşmelerin ne zaman başlayacağı belli oldu. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon, Ocak zammı için dört kez toplanacak. Peki, 2024 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi…