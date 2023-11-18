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Haberler Fotohaber Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 15:39

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak sorusunun yanıtı yeni yıl için araştırılmaya başladı. Asgari ücret zammı için görüşmelerin ne zaman başlayacağı belli oldu. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon, Ocak zammı için dört kez toplanacak. Peki, 2024 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte Asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri takvimi…

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

Milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri için geri sayım resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi kesimini ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari ücrete yapılacak zam oranının görüşüleceği toplantı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakın takibe alınmış durumda. Şu anda 11.402 TL olarak uygulanan bu ücret, bilindiği üzere birçok kalemde ödemeleri etkiliyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar…

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

2024 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç önümüzdeki ay başlıyor.

Asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümet hazırlıklara başladı.

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Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftası toplanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan açıklamasında "Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi. İfadelerini kullandı.

Toplantı saatiyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldikçe detaylar eklenecektir.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

YENİ RAKAM 4. TOPLANTI SONUNDA BELLİ OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor.

Komisyonda ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor. Komisyon tüm tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapıyor ve dördüncü toplantı sonunda yeni rakam açıklanıyor.

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

TÜRK-İş, 15 kişilik komisyonda yeri alacak 5 üyesinin 4'ünün farklı mesleklerden asgari ücretliler olacağını açıkladı. Konfederasyonun Genel Başkanı Ergün Atalay, "Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İş heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İş yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek" şeklinde konuştu.

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