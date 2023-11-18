Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, hangi gün?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftası toplanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan açıklamasında "Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi. İfadelerini kullandı.

Toplantı saatiyle ilgili bir açıklama henüz bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldikçe detaylar eklenecektir.