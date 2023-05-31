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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:51

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?

Son dakika asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir programda asgari ücret ara zammı ile birlikte ücretin 500 dolara çıkartılmasını öngördüklerini açıklarken, milyonlarca işçi ve işveren asgari ücret ara zammı var mı yok mu, olacak mı sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Konuya dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başlamış durumda. Yeni Bakanlar Kurulu, yeni ücret üzerinde etkili olacak. Peki, asgari ücret zammı 2023 ne zaman ve ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?

Asgari ücret ara zammı hakkında araştırmalar devam ediyor. Ocakta net 8 bin 506 TL seviyesine çıkarılan maaş dolar bazına 455 doların üzerine çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ne kadar olacak sorusuna net yanıtlar verdi. Çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında başlamış durumda. Peki, Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı? İşte konu hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR!

Mevcut Bakanlar Kurulu ile son kez bir araya gelecek Başkan Erdoğan 31 Mayıs Çarşamba günü Kabine Toplantısında olacak. Emekli, memur ve asgari ücretliyi etkileyecek temmuz zammı üzerinde görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan karar üzerinde etkili olacak yeni Bakanlar Kurulu da heyecanla bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

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