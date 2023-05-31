ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı, olacak mı?

Son dakika asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir programda asgari ücret ara zammı ile birlikte ücretin 500 dolara çıkartılmasını öngördüklerini açıklarken, milyonlarca işçi ve işveren asgari ücret ara zammı var mı yok mu, olacak mı sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Konuya dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde başlamış durumda. Yeni Bakanlar Kurulu, yeni ücret üzerinde etkili olacak. Peki, asgari ücret zammı 2023 ne zaman ve ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar