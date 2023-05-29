ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı son dakika haberi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi ATV- A Haber ortak yayınında asgari ücrete ara zam var mı, Temmuz asgari ücret olacak mı soruları yanıt aramakta. Memura en düşük 22 bin TL, en düşük emekli maaşını da 7 bin 500'e çıkaran hükümet, vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek. Bu noktada brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam soruları yanıt aramakta. Yeni asgari ücret zammı ne zaman olacak merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret 2023 ara zam var mı? İşte detaylar