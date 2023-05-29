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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 14:58

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı son dakika haberi merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi ATV- A Haber ortak yayınında asgari ücrete ara zam var mı, Temmuz asgari ücret olacak mı soruları yanıt aramakta. Memura en düşük 22 bin TL, en düşük emekli maaşını da 7 bin 500'e çıkaran hükümet, vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek. Bu noktada brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam soruları yanıt aramakta. Yeni asgari ücret zammı ne zaman olacak merakla bekleniyor. Peki, asgari ücret 2023 ara zam var mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücret ara zam var mı sorusuna yanıt verirken, vatandaşlar net ve brüt maaşların belirlenmesi için bekleyişe geçmiş durumda. 2023 asgari ücret zammı, Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre 500 dolar civarında olması bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz

EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA || ! Brüt ve net Temmuz’da asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam var, ara zam var mı?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

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