Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:26

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin'den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?

Asgari ücret ara zammı 2023 hakkında araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam var mı sorusuna yanıt verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ocak zammıyla birlikte net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL'ye yükselirken, Bakan Bilgin net ve brüt yeni asgari ücretin tarihteki en yüksek ücret olacağını açıkladı. Emekli ve memur zammıyla birlikte yeni asgari maaş da belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar