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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin'den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:26

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin'den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?

Asgari ücret ara zammı 2023 hakkında araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam var mı sorusuna yanıt verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ocak zammıyla birlikte net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL'ye yükselirken, Bakan Bilgin net ve brüt yeni asgari ücretin tarihteki en yüksek ücret olacağını açıkladı. Emekli ve memur zammıyla birlikte yeni asgari maaş da belli olacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı, yüzde kaç olacak sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulunurken, asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt verdi. Ocak zammında net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL'ye yükselirken, yeni asgari ücret zammının rekor olması bekleniyor. İşte asgari ücret temmuz zammı hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den kritik açıklama! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç, ara zam olacak mı?

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

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