ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı için ilk rakamlar! Asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ara zam, Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bu yıl da uygulanacak. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak net ve brüt asgari ücret 2023 Temmuz zammı ile belirlenecek. Şu anda net 8 bin 506 TL olarak ödenen ücrete uygulanacak artış, ekonomide birçok kalem üzerinde doğrudan etkili olacak. Hal böyleyken asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, net ve brüt ne kadar olacak soruları işçi ve işveren kesiminin gündeminden düşmüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile belirlenecek ek zam için çalışmalar başladı. Gözler Bakan Bilgin'in açıklamalarında. İşte, Asgari ücret zammı 2023 son durum gelişmeleri ve tahminler...